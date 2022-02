“Sembri finta”. Ora la vediamo in tv, ma anche da bambina era uno spettacolo (Di sabato 12 febbraio 2022) Giusy Buscemi è una delle giovani attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Siciliana di Mazara del Vallo, 28 anni, ha vinto Miss Italia nel 2012 e da quel momento si è fatta conoscere dal pubblico. L’attrice ha preso parte a film come “Smetto quando voglio” e “Arrivano i prof” e a numerose serie televisive di successo tra cui “Don Matteo 9”; “Il giovane Montalbano”; “Il paradiso delle signore”; “I Medici”. Fa parte del cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction che vede come protagonista Luca Argentero. Giusy Buscemi interpreta il ruolo della psicologa Lucia Ferrari. Il Policlinico Ambrosiano decide di assumerla per provare a risanare le ferite psicologiche che la pandemia di Covid ha lasciato nei medici. Il personale sanitario ha lavorato giorno e notte, cercando di salvare più vite possibili. Il ritorno alla quotidianità, si sta rivelando estremamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Giusy Buscemi è una delle giovani attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Siciliana di Mazara del Vallo, 28 anni, ha vinto Miss Italia nel 2012 e da quel momento si è fatta conoscere dal pubblico. L’attrice ha preso parte a film come “Smetto quando voglio” e “Arrivano i prof” e a numerose serie televisive di successo tra cui “Don Matteo 9”; “Il giovane Montalbano”; “Il paradiso delle signore”; “I Medici”. Fa parte del cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction che vede come protagonista Luca Argentero. Giusy Buscemi interpreta il ruolo della psicologa Lucia Ferrari. Il Policlinico Ambrosiano decide di assumerla per provare a risanare le ferite psicologiche che la pandemia di Covid ha lasciato nei medici. Il personale sanitario ha lavorato giorno e notte, cercando di salvare più vite possibili. Il ritorno alla quotidianità, si sta rivelando estremamente ...

Non_sei_tu : -Mi sembri triste oggi. -Ma io sono SEMPRE triste é solo che oggi non ho l’energia per fare finta dì no. - All_New39rosmad : 'perchè sembri così bello' - Non ho foto mie su Twitter, ma faccio finta che tu non sia un bot. Immagino sia per il… - Chattareal1 : @blazedrops_ @notmyhomeland13 Tu fai finta di capire quello che dice Micky così non sembri stupido, è ciò che faccio io - RobiC_tw : @Cesare14931834 @pantycat @apri_la_mente Si praticamente due sono le opzioni: o non hai capito una mazza o fai fint… - waveswift_ : RT @drssweetheart: tesoro…. sembri me 4 anni fa quando provavo a far finta di essere etero -

Ultime Notizie dalla rete : Sembri finta Assassinio sul Nilo Recensione: Kenneth Branagh è Poirot, il famoso investigatore ... Walt Disney Company Genere: thriller, commedia, drammatico Sotto una scorza di finta affabilità ... E non sembri blasfemo dirlo.

Mahmood e Blanco, record di brividi ... in fondo, dove ciascuno possa trovarvi una collocazione genuina e non sorniona e finta. Ma la ... Persino nell'industria 4.0, nella robotica emozionale, c'è più organico di quanto non sembri, c'è ...

Non facciamo finta di essere sani [la posta di Michele Serra] La Repubblica Uomini e donne retroscena nuove puntate: Denise accuserebbe la redazione di finti teatrini Ma, alla fine, qualcosa sembra essere andato storto ... accusandola di mettere in scena dei teatrini finti, per alimentare la curiosità intorno alla trasmissione stessa e al trono di Matteo.

Miriana: "Soleil deve vivere denigrando per forza" La showgirl sembra infastidita da una frecciatina che le avrebbe rivolto ... che questa mattina non le ha dato neanche il buongiorno: “Per due volte ha fatto finta di non vedermi”. Secondo l’ex Miss ...

