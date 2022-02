Sei Nazioni Under 20 | l’Italrugby fa la storia | gli Azzurrini battono l’Inghilterra campione uscente

(Di sabato 12 febbraio 2022) Treviso – Un’Italia feroce nei primi 40 minuti e cinica e resiliente nella seconda frazione confeziona uno dei risultati più storici del rugby italiano, una vittoria sugli inglesi (Campioni uscenti con tanto di Grande Slam) mai avvenuta prima a livello di Seiche ha esaltato il pubblico di Monigo e tutto il movimento italiano. 6 a 0 lo score di una partita tiratissima, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre, ma con un’Inghilterrra presa in contropiede da una squadra Azzurra velenosa nell’uno-contro-uno e capace di restare attaccata agli avversari quando le gambe cominciavano a girare meno per la fatica. La partita Kick-off e subito il primo biglietto da visita degli, con Lazzarin a placcare duro sulla presa alta inglese. Il XV della Rosa testa la difesa sul doppio fronte, ma la cerniera è buona e costringe al primo fallo gli ...

DIRETTA GALLES SCOZIA: IL DERBY BRITANNICO AL 2022! Galles Scozia viene diretta dall'arbitro australiano Nic Berry: nella 2 giornata del 2022 di rugby le due nazionali si affrontano alle ore 15:15 (italiane) di sabato 12 ... Una partita di rugby, anzi, il massimo di una partita di rugby, ovvero una partita del Sei Nazioni senza birra sulle tribune? Sacrilegio, non si può, non è mai accaduto (l'eccezione è italiana, si ...