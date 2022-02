Seha | il rinoceronte coraggioso è di nuovo libero

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 febbraio 2022) Salvato dai veterinari di Saving the Surivors, che curano gli animali selvatici senza farli spostare dai loro habitat, dopo sei anni di cure e 30 operazioni per ricostruire il muso devastato dai tagli inferti dai bracconieri per rubargli il corno, è stato rilasciato in una riserva sudafricana dove potrà tornare a vivere finalmente senza recinti