Sci di fondo | Pechino 2022 | staffetta femminile alla Russia su una sorprendente Germania Italia ottava

La staffetta 4×5 delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 consegna al Comitato Olimpico Russo una vittoria che mancava da 16 anni, da Torino 2006. Eppure la lotta non è quella che ci si aspetta: a lungo il quartetto russo deve infatti lottare con la Germania prima di assicurarsi il gradino più alto del podio. Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova concludono in 53'41", davanti alle tedesche Katherine Sauerbey, Katharina Hennig, Victoria Carl e Sofie Krehl (brava a tenere per l'argento) di 18?2. Terza in volata la Svezia (+20?7, Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling) davanti alla Finlandia (+21?2, Anne Kylloenen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Parmakoski). Fin dai primi chilometri Stupak prova a fare il vuoto dietro le proprie spalle, ...

