Sci di fondo oggi Pechino 2022: orario d’inizio staffetta, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: oggi, domenica 13 febbraio, alle 8:00 (ore italiane), potremo assistere alla staffetta maschile 4×10 km, dopo la 4×5 km femminile tenutasi nella giornata di ieri. La prima parte della gara, con le prime due frazioni, si svolgerà in tecnica classica; la seconda e ultima parte, invece, in tecnica libera. Le 14 Nazionali partecipanti schiereranno i propri migliori atleti per provare a raggiungere il podio che, probabilmente, coinvolgerà Norvegia, Russia e Finlandia ma occhio, in ottica bronzo, anche a Francia e Italia. I quattro uomini scelti per rappresentare l’Italia (pettorale 14) hanno sorpreso un po’ tutti: in particolare, per l’inattesa presenza di Federico Pellegrino, che si va ad aggiungere a Francesco De ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue il programma dello sci diai Giochi Olimpici Invernali di, domenica 13 febbraio, alle 8:00 (ore italiane), potremo assistere allamaschile 4×10 km, dopo la 4×5 km femminile tenutasi nella giornata di ieri. La prima parte della gara, con le prime due frazioni, si svolgerà in tecnica classica; la seconda e ultima parte, invece, in tecnica libera. Le 14 Nazionali partecipanti schiereranno i propri migliori atleti per provare a raggiungere il podio che, probabilmente, coinvolgerà Norvegia, Russia e Finlandia ma occhio, in ottica bronzo, anche a Francia e Italia. I quattro uomini scelti per rappresentare l’Italia (pettorale 14) hanno sorpreso un po’ tutti: in particolare, per l’inattesa presenza di Federico Pellegrino, che si va ad aggiungere a Francesco De ...

