Sci alpino, Sofia Goggia: “Sono molto contenta della prova. Dopo Cortina è un miracolo essere qui” (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ una Sofia Goggia con il sorriso, serena e soddisfatta Dopo la prima prova della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca è tornata sugli sci Dopo la terribile caduta nel superG di Cortina e ha offerto anche una buona impressione in pista. Queste le sue prime parole ai microfoni di Rai Sport: “Sono contentissima. Dopo il volo di Cortina è già un miracolo essere qua. Oggi ho fatto la mia prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi, per nulla e Sono partita molto tranquilla. Ho cercato solo di restare sui piedi, di capire il ginocchio, le reazioni, la pista e la neve”. Continua ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ unacon il sorriso, serena e soddisfattala primadiscesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca è tornata sugli scila terribile caduta nel superG die ha offerto anche una buona impressione in pista. Queste le sue prime parole ai microfoni di Rai Sport: “contentissima.il volo diè già unqua. Oggi ho fatto la miadi discesa, non ho avuto spazio per i dubbi, per nulla epartitatranquilla. Ho cercato solo di restare sui piedi, di capire il ginocchio, le reazioni, la pista e la neve”. Continua ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights della prima prova di discesa libera femminile: Sofia #Goggia la migliore delle azzurre… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: attesa per Sofia Goggia Ledecka davanti a Nadia Delago -… -