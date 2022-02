Sci alpino | Sofia Goggia | “Il mio focus è nella costruzione della mia discesa | sono alle Olimpiadi grazie all’amore dell’Italia”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Non arrendersi mai e superare i propri limiti.si è presentata al cancelletto di partenzaprima prova di, in questeInvernali di Pechino (Cina), e i dubbi e le perplessità non mancavano. Il ricordocaduta di Cortina, il ginocchio destro infortunato e una condizione fisica non ottimale contribuivano a creare innumerevoli punti interrogativi. La campionessa bergamasca, però, assaporando la neve cinese ha ritrovato quel feeling che solo con gli sci ai piedi poteva ritrovare. E così, pensando al 15 febbraio (datagara), l’idea è quella di fare una bella cosa. Nei fatti, l’azzurra non ha sentito dolore ed è già certamente un passaggio importante. La condizione non è ovviamente neanche avvicinabile al 100%, ma, come per stessa ...