Sci alpino, siparietto tra Federica Brignone ed Elena Curtoni: “Ho saltato tutte le porte…” – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) Si chiude con un ventesimo posto la prova della discesa valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 di Federica Brignone. La valdostana ha fatto segnare il tempo di 1:35.89 a 2.42 dalla migliore prestazione di Priska Nufer, con una parte finale nella quale ha fatto segnare un crono interessante. La spiegazione la dà in presa diretta la stessa Federica Brignone che, appena ha visto Elena Curtoni al parterre le ha subito confessato ridendo di “avere saltato tutte le porte”. Ovviamente si trattava di una battuta, perchè la nostra portacolori aveva saltato una sola porta, ma il siparietto merita di essere visto dato che le due atlete si scambiano opinioni su tracciato e linee e ci fanno entrare davvero nel ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Si chiude con un ventesimo posto la prova della discesa valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 di. La valdostana ha fatto segnare il tempo di 1:35.89 a 2.42 dalla migliore prestazione di Priska Nufer, con una parte finale nella quale ha fatto segnare un crono interessante. La spiegazione la dà in presa diretta la stessache, appena ha vistoal parterre le ha subito confessato ridendo di “averele porte”. Ovviamente si trattava di una battuta, perchè la nostra portacolori avevauna sola porta, ma ilmerita di essere visto dato che le due atlete si scambiano opinioni su tracciato e linee e ci fanno entrare davvero nel ...

