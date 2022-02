Sci alpino, risultati e classifica prima prova discesa Olimpiadi. 12a Sofia Goggia, tanti salti di porta (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è svolta la prima prova della discesa libera femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Ad imporsi è stata la svizzera Priska Nufer, ma con un salto di porta. Per questo motivo da tenere in considerazione è soprattutto la tedesca Kira Weidle, seconda davanti all’austriaca Christine Scheyer (anche lei con porta saltata) e alla svizzera Corinne Suter. In casa Italia la migliore è stata Sofia Goggia, dodicesima al traguardo e apparsa in buone condizioni dopo essere rientrata dal terribile infortunio avuto a Cortina. Quindicesima Nadia Delago, mentre hanno chiuso ancora più indietro le altre italiane, con Nicol Delago ed Elena Curtoni tra le venti. Sci alpino, Sofia Goggia convince in ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è svolta ladellalibera femminile delledi Pechino 2022. Ad imporsi è stata la svizzera Priska Nufer, ma con un salto di. Per questo motivo da tenere in considerazione è soprattutto la tedesca Kira Weidle, seconda davanti all’austriaca Christine Scheyer (anche lei consaltata) e alla svizzera Corinne Suter. In casa Italia la migliore è stata, dodicesima al traguardo e apparsa in buone condizioni dopo essere rientrata dal terribile infortunio avuto a Cortina. Quindicesima Nadia Delago, mentre hanno chiuso ancora più indietro le altre italiane, con Nicol Delago ed Elena Curtoni tra le venti. Sciconvince in ...

