Sci alpino, Luca De Aliprandini in gigante: come sta dopo la caduta di Adelboden? (Di sabato 12 febbraio 2022) Mancano ormai meno di 24 ore ad una delle gare più importanti della carriera di Luca De Aliprandini, impegnato domani nello slalom gigante dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il 31enne nativo di Cles, dopo lo splendido argento degli ultimi Mondiali di Cortina 2021, va a caccia adesso anche del podio a cinque cerchi per confermare il suo nuovo status di big assoluto della specialità. Fino alla mattinata dello scorso 8 gennaio lo sciatore azzurro era considerato in effetti uno degli antagonisti principali del fenomeno svizzero Marco Odermatt nella lotta per la medaglia d'oro, sulla scia di un ottimo avvio di stagione in Coppa del Mondo (4° a Val d'Isere, 5° e 2° in Alta Badia), poi però è arrivata la brutta caduta durante la prima manche di Adelboden ed il conseguente ...

