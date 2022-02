Schianto in moto, muore poliziotto.Perde la vita 35enne Michele Avella in servizio al commissariato cavese (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Un incidente nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, sull’arteria che porta a Nocera Superiore, è costato la vita al poliziotto di 35 anni Michele Avella, cavese, in servizio presso il locale commissariato. Residente a San Pietro, lascia la moglie e una bambina. Indagano i carabinieri della locale Stazione. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 7 di ieri mattina, in via Arti e Mestieri nel territorio metelliano. Avella era in sella a una sua moto quando si è scontrato con una Citroen c4 Aircross, guidata da una donna che stava proseguendo verso la frazione di Cava de’ Tirreni, Violento l’impatto, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il tremendo urto l’ha ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Un incidente nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, sull’arteria che porta a Nocera Superiore, è costato laaldi 35 anni, inpresso il locale. Residente a San Pietro, lascia la moglie e una bambina. Indagano i carabinieri della locale Stazione. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 7 di ieri mattina, in via Arti e Mestieri nel territorio metelliano.era in sella a una suaquando si è scontrato con una Citroen c4 Aircross, guidata da una donna che stava proseguendo verso la frazione di Cava de’ Tirreni, Violento l’impatto, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il tremendo urto l’ha ...

