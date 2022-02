Sassuolo, Frattesi rivela: 'Roma? Ci sono rimasto male' (Di sabato 12 febbraio 2022) Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "Roma? Mi ha scoperto Bruno... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Davide, centrocampista del, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "? Mi ha scoperto Bruno...

Advertising

infoitsport : Sassuolo, Frattesi: “Non penso al mercato, possiamo giocarcela con le big” - cn1926it : #Sassuolo, #Frattesi svela il suo futuro: “Sto bene qui, ma forse un giorno potrei…” - marcoluo : @5ska99 Beh mi pare normale dato che è il migliore del Sassuolo con Berardi. Noi invece su Frattesi… Come loro Vlahovic e noi Scamacca - CarfagnaPio : @romanewseu Non mi meraviglierei se Inter e Sassuolo per non dare il 30% alla Roma mettessero su una roba tipo Scam… - romaforever_it : La Roma ritrova Frattesi, l'uomo dei rimpianti (ma che porterà soldi freschi) -