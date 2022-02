Sarri | “Porto? Ho parlato con i giocatori del Milan | sono rimasti impressionati”

Advertising

gilnar76 : Sarri: «Ho parlato del Porto con i calciatori del #Milan, vi dico» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Sarri: «Ho parlato del #Porto con i calciatori del #Milan, vi dico» - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Il Porto è forte, ho parlato con i giocatori del Milan e sono rimasti impressionati': Maurizio Sarri… - infoitsport : Lazio, Sarri: 'Porto squadra forte, ha impressionato i giocatori del Milan' - infoitsport : Lazio, Sarri: «Ormai faccio il regista. Lazzari unica nota negativa. Porto squadra veramente forte» -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Porto

Milan News

Le probabili formazioni di- Lazio, match dell'andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Grande attesa per questa sfida del Do Dragao con l'ex Conceicao che sfidain questo primo atto. Si gioca alle 21:00 di ......di garaperde l'indiavolato Lazzari per infortunio muscolare alla coscia destra e non lo riavrà presto, da quel che si capisce all'impronta e comunque non nella trasferta europea col. A ...FORMELLO - Domenica di riposo e ripresa fissata a lunedì. Si comincerà a preparare la trasferta con il Porto: senza Lazzari, forse con Acerbi in gruppo. Sarri ha perso il terzino e potrebbe ritrovare ...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Bologna, parlando anche della sfida di Europa League in programma con il Porto: "Il Porto è una ...