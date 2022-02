Sant’Agata de Goti, martedì interruzione idrica per lavori di manutenzione (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. Comunichiamo che a causa di lavori sulla rete idrica in Via Sant’Antonio Abate del Comune di Sant’Agata De’ Goti, martedì 15 Febbraio saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 15.00 nella suddetta zona. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My GESESA scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutode(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. Comunichiamo che a causa disulla retein Via Sant’Antonio Abate del Comune diDe’15 Febbraio saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 15.00 nella suddetta zona. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My GESESA scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

