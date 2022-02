Sanremo 2022 | tra il pubblico c’era anche Alice Sebastiani la prima figlia di Amadeus | le foto sui social dopo la finale

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo Festival dic’è stato Josè Alberto, secondogenito diavtuo con l’attuale moglie Giovanna Civitillo. Tirato in ballo in diversi momenti delle serate, il giovane ha sicuramente fatto parlare di sé. Ma accanto a lui, per l’ultima serata della kermesse, si è aggiuntaun’altra persona cara al conduttore:. La primogenita 25enne di, avuta dal primo matrimonio con Marisa De Martino, era seduta tra ile non è passata inosservata. La giovane donna ha condiviso alcuni momenti della serata suipubblicando degli scatti su Instagram con la didascalia “unada Brividi”. Nella...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - FQMagazineit : Sanremo 2022, tra il pubblico c’era anche Alice Sebastiani la prima figlia di Amadeus: le foto sui social dopo la f… - ANGELOREC2 : Ana Mena - Duecentomila ore (Official Video - Sanremo 2022) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

A una settimana dalla fine di, arriva una triste notizia che in qualche modo coinvolge in parte anche il Festival stesso. È infatti venuto a mancare Alessio Terranova , chef che di recente ha lavorato a 'Casa ...Chef Alessio Terranova morto per un incidente/ Aveva cucinato a "Casa" Altro fronte rovente ... Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 12 febbraioProprio come conseguenza ...Quest’ultima edizione di Sanremo è stato un vero successo. Rispetto all’anno scorso, il miglioramento dei dati relativi al Covid-19 ha consentito al pubblico di tornare in sala e di avere una kermesse ...Nel corso della notte ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale lo chef di 'Casa Sanremo' Alessio Terranova. Aveva 37 anni. Lo schianto fatale è avvenuto lungo la statale 113, all'altezza ...