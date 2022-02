Salta l'indennizzo per i medici colpiti dal covid e per i familiari del 369 dottori uccisi dal virus: rabbia (Di sabato 12 febbraio 2022) I medici sono delusi e arrabbiati. È Saltato in Senato l'emendamento al decreto ristori che avrebbe indennizzato i medici colpiti dal covid e i 369 medici che dall'inizio della pandemia sono stati ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Isono delusi e arti. Èto in Senato l'emendamento al decreto ristori che avrebbe indennizzato idale i 369che dall'inizio della pandemia sono stati ...

Advertising

ilriformista : Non ci sono coperture, quindi salta l’indennizzo per i familiari dei medici morti di Covid: così la politica ha dim… - g_giuseppina : RT @ilriformista: Non ci sono coperture, quindi salta l’indennizzo per i familiari dei medici morti di Covid: così la politica ha dimentica… - alemurgia61 : RT @ilriformista: Non ci sono coperture, quindi salta l’indennizzo per i familiari dei medici morti di Covid: così la politica ha dimentica… - ViaEmilia771 : RT @ilriformista: Non ci sono coperture, quindi salta l’indennizzo per i familiari dei medici morti di Covid: così la politica ha dimentica… - Giovann00341278 : RT @ilriformista: Non ci sono coperture, quindi salta l’indennizzo per i familiari dei medici morti di Covid: così la politica ha dimentica… -