Rugby | Top 10 | vittorie per Padova e Viadana

Advertising

PiacenzaPress : Rugby Top 10 - Lyons al completo per la sfida di sabato al Beltrametti contro Viadana - MutiaraTirtania : Uni rugbi Italy vs Top 10 Rugby Calvisano vs Rugby Reggio ?? Broadcast: - PiacenzaPress : Rugby Top 10 - Lyons al completo per la sfida di sabato al Beltrametti contro Viadana - aplenorugby : Rugby Colorno, equipo italiano del Top 10, sumará a Bruno Devoto >> - Gazzetta_it : Prima sconfitta per il Petrarca, passa il Valorugby. Colorno: vittoria last-minute #Top10 #rugby -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Top

OA Sport

Nella tredicesima giornata del Peroni Top10, l'HBS Colorno di Casellato e Frati, reduce da tre vittorie consecutive, attende nella "Bassa" il passaggio dei Bersaglieri dellaRovigo Delta, attualmente quarti in classifica alle spalle dei Biancorossi ma con tre partite da recuperare. Se da un lato i Veneti, indipendentemente dall'esito di questo match, non dovrebbero [..." Siamo orgogliosamente la bandiera della palla ovale a pochi metri dal confine con la Francia, Paese alsu scala continentale nel mondo del- dichiarano dalla società biancazzurra - è una ...Sitav Rugby Lyons: Biffi (70’ Via G.); Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (72’ Fontana); Portillo, Bance (56’ Cissè), Salvetti (vcap); Cemicetti (41’ Bottacci), Janse van Rensburg (65’ ...On top of that, Wales improved manifestly at the breakdown ... and tighthead Francis rumbled over for a try from the rolling maul. That’s how to play Test rugby. Organisation, strength, physicality ...