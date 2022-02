Rugby | Sei Nazioni 2022 | Italia | sfida durissima contro il tabù Inghilterra

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si disputa domani, con fischio d’inizio alle ore 16.00, all’Olimpico di Roma latra, valevole per il secondo turno del Guinness Sei. Una partita che vede in campo due squadre uscite sconfitte all’esordio e un’che non ha mai persol’. Due sconfitte diverse, con l’che arrivava a Parigi conscia della netta superiorità dei Bleus, mentre l’era volata a Edimburgo convinta di poter vendicare la sconfitta subita un anno fa a Twickenham, ma che invece è caduta nuovamente, mettendo a rischio la possibilità di vincere il titolo. Così gli inglesi cambiano ben sei giocatori, con l’ingresso nel XV titolare di Jack Nowell, Alex Dombrandt, Harry ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rugby: Sei Nazioni U20, storica vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Gli azzurrini hanno superato i campioni… - SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI U20, ITALIA-INGHILTERRA 6-0 #SkySport #Rugby - sportface2016 : #SixNationsRugby: un secondo tempo da urlo non basta all'#Irlanda, vince la #Francia 30-24 - Gazzetta_it : È una Francia a due facce, ma l'Irlanda si arrende 30-24 #SixNations - serieB123 : Rugby, l'Italia Under 20 batte l'Inghilterra: c'è una Nazionale che vince nel Sei Nazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei

OnRugby

DIRETTA FRANCIA IRLANDA (RISULTATO FINALE 30 - 24): BLEUS INARRESTABILI Termina il match di Francia Irlanda per ilNazioni dia Parigi! Partita bellissima con la Francia che ha sconfitto l'Irlanda sul risultato di 30 - 24 . Un punteggio che evidenzia l'equilibrio della gara e che lancia la formazione ...È grazie all'apertura gallese se i Dragoni s'impongono 20 - 17 sulla Scozia e, con i quattro punti in classifica che ottengono, tornano a galla alNazioni dopo quell'inizio 'un po' così' visto ...È grazie all'apertura gallese se i Dragoni s'impongono 20-17 sulla Scozia e, con i quattro punti in classifica che ottengono, tornano a galla al Sei Nazioni dopo quell'inizio "un po' così" visto ...Da una touche a metà campo sulla prima palla della partita, la prima azione palla in mano della Francia si conclude dopo 68 secondi di rugby champagne ... e lo stesso Jaminet centra i pali per il +6 a ...