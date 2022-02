Rugby Sei Nazioni 2022 2a Giornata - Domenica 13 Italia - Inghilterra (diretta Sky Sport e TV8) (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra sabato 12, e Domenica 13 febbraio, nuovo appuntamento con l’edizione 2022 del Guinness Six Nations di Rugby, il più antico torneo al mondo della palla ovale, riservato alle Nazionali, interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta fino all’ultima Giornata, prevista il 19 marzo. Nel weekend va in scena la seconda Giornata e in primo piano ci sarà l’Italia che,... Leggi su digital-news (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra sabato 12, e13 febbraio, nuovo appuntamento con l’edizionedel Guinness Six Nations di, il più antico torneo al mondo della palla ovale, riservato alle Nazionali, interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite infino all’ultima, prevista il 19 marzo. Nel weekend va in scena la secondae in primo piano ci sarà l’che,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rugby: Sei Nazioni U20, storica vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Gli azzurrini hanno superato i campioni… - SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI U20, ITALIA-INGHILTERRA 6-0 #SkySport #Rugby - ancenazionale : ?? #Ance partner di @Federugby per il Torneo #SeiNazioni. Come sul campo da rugby anche in cantiere solo con il gioc… - SalvatoreMaior3 : RT @SkySport: ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI U20, ITALIA-INGHILTERRA 6-0 #SkySport #Rugby - RayFinkle27 : @FBiasin Se ti sei appassionato al Rugby, il covid ti ha fatto bene ???? -