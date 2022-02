Ronaldo tra campo e mercato: ecco cosa succede (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe trasformarsi in un nuovo addio immediato: niente gol a pioggia di critiche Un’estate fa l’addio alla Juventus per il glorioso ritorno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ritorno di Cristianoal Manchester United potrebbe trasformarsi in un nuovo addio immediato: niente gol a pioggia di critiche Un’estate fa l’addio alla Juventus per il glorioso ritorno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Advertising

Stefanodil : @enzomarangio Ora, io sono juventino e ammiro Vlahovic ma come si fa a dire una cosa del genere? Tra i primi 3 in E… - sportli26181512 : 'United, Ronaldo ha deciso: se resta #Rangnick, sarà addio': Secondo il Daily Star il rapporto tra l'asso portoghes… - RomanoTrullese : @ilCalcio_viglie Il problema è che con Pirlo abbiamo fatto quello che dici e i risultati non sono venuti e c'era Ro… - antoo1908 : @dalbertocarlos_ un misto tra ibra e Ronaldo il fenomeno - Zanna731 : @FrancescoPren14 È come chiedere chi è più forte tra Ronaldo e Cr7, sarebbe da condannare chi si pone la domanda. -