Romina Power presenta il suo nuovo amore Ecco l’uomo che le ha fatto perdere la testa

Leggi su howtodofor

(Di sabato 12 febbraio 2022)vuole une ha deciso di riaprire il suo cuore. Queste parole ci lasciano sconcertati, perché la donna ha sempre affermato con convinzione di aver avuto un solo grandenella sua vita, ovviamente Albano Carrisi. Si è sempre detta non interessata alla ricerca di un compagno, anzi, ha sempre affermato di stare molto bene da sola. Oggi la sua vita è ugualmente riempita dai suoi figli, che le hanno regalato anche la gioia di essere nonna. Nonostante questo, la cantante ha ammesso di non poter prendere parte alle decisioni riguardo l’educazione dei nipotini. Il ruolo della nonna, si sa, è quello di viziare, non quello di educare. Quando i figli formano unnucleo familiare, i genitori devono limitarsi a essere un elemento di supporto, senza poter ...