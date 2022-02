Roma, un cinghiale all’ospedale San Pietro. Sui social il video dell’animale che varca l’ingresso (Di sabato 12 febbraio 2022) Davanti alle scuole, nei parchi cittadini, a zonzo per la città. I cinghiali capitolini sono ormai ovunque e non è bastato l’arrivo di Roberto Gualtieri al Campidoglio per risolvere il problema. L’ultimo avvistamento è di due sere fa, all’ospedale San Pietro, sulla Cassia: un grosso esemplare, senza troppi complimenti, ha superato il varco di ingresso, probabilmente in cerca di cibo. Un altro avvistamento nello stesso ospedale risale a poche settimane fa, quando una mamma e una figlia si erano imbattute in un branco di ungulati nel parco interno dell’ospedale. La questione, non priva di pericoli per i cittadini, sembra dunque lontana dal trovare una soluzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Davanti alle scuole, nei parchi cittadini, a zonzo per la città. I cinghiali capitolini sono ormai ovunque e non è bastato l’arrivo di Roberto Gualtieri al Campidoglio per risolvere il problema. L’ultimo avvistamento è di due sere fa,San, sulla Cassia: un grosso esemplare, senza troppi complimenti, ha superato il varco di ingresso, probabilmente in cerca di cibo. Un altro avvistamento nello stesso ospedale risale a poche settimane fa, quando una mamma e una figlia si erano imbattute in un branco di ungulati nel parco interno dell’ospedale. La questione, non priva di pericoli per i cittadini, sembra dunque lontana dal trovare una soluzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Giusepp66890796 : RT @MichelePadova16: Incidente stradale causato da un cinghiale a Roma, con Gualtieri è notizia da trafiletto di cronaca locale, con la Rag… - Franc_1992 : RT @franco2bis: @Franc_1992 Confermo che i cinghiali non sono più per strada: ora sono entrati nelle case. La spazzatura, invece, è rimasta… - franco2bis : @Franc_1992 Confermo che i cinghiali non sono più per strada: ora sono entrati nelle case. La spazzatura, invece, è… - ZzuCicciu : RT @MichelePadova16: Incidente stradale causato da un cinghiale a Roma, con Gualtieri è notizia da trafiletto di cronaca locale, con la Rag… - _whenom_ : RT @MichelePadova16: Incidente stradale causato da un cinghiale a Roma, con Gualtieri è notizia da trafiletto di cronaca locale, con la Rag… -