Roma, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua (Di sabato 12 febbraio 2022) Tragedia a Roma, dove un’anziana signora è stata trovata carbonizzata all’interno del suo appartamento, in seguito ad un terribile incendio. E’ accaduto nella serata di ieri nella zona del Trullo. Donna trovata carbonizzata sulla sua poltrona Intorno alle ore 20:00, due squadre operative dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in Viale Ventimiglia, al civico 42. Lì hanno travato un appartamento posto al piano terra di una palazzina completamente avvolto dalle fiamme. Il fuoco si era sviluppato all’interno di una camera dove, seduta su una poltrona, vi era una donna di 85 anni trovata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Tragedia a, dove un’signora è stataall’interno del suo, in seguito ad un. E’ accaduto nella serata di ieri nella zona del Trullo. DonnasuaIntorno alle ore 20:00, due squadre operative dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in Viale Ventimiglia, al civico 42. Lì hanno travato unposto al piano terra di una palazzina completamente avvolto dalle fiamme. Il fuoco si era sviluppato all’interno di una camera dove, seduta su una, vi era una donna di 85 anni...

