Roma, spaventoso incendio nella notte: distrutto capannone di casalinghi (FOTO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Uno spaventoso incendio è scoppiato questa notte a Roma, intorno alle ore 1:45. Le fiamme hanno devastato il noto negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87, situato all’interno di un grosso capannone di circa 5000 metri quadri, andato completamente distrutto insieme alla merce contenuta all’interno. Leggi anche: Roma, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua spaventoso incendio a Roma: distrutto il negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con sei Squadre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Unoè scoppiato questa, intorno alle ore 1:45. Le fiamme hanno devastato il noto negozio diDLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87, situato all’interno di un grossodi circa 5000 metri quadri, andato completamenteinsieme alla merce contenuta all’interno. Leggi anche:, terribilein un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa suail negozio diDLC CASH & CARRY Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale dicon sei Squadre ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, spaventoso incendio nella notte: distrutto capannone di casalinghi - federicougo : @lorenzofares @delpotrojuan Visto dal vivo a Roma 2019 nella partita serale con nole,un dritto spaventoso,un gioca… - ammaiFiamma : @danitreu @dordule Ho studiato un po' il mercato immobiliare ed è spaventoso ?? e io vivo a Roma eh. Una casa come l… - ismaele_77 : @DanieleGianca @stra_roma @Sig_Ceretti quanto cazzo era spaventoso quel nano. tra lui e bob non so davvero chi mi ha terrorizzato di più - CorriereCitta : Roma, spaventoso incendio in centro: le fiamme distruggono un appartamento -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaventoso SCUOLA/ Da urlo: se i prof sono mostri e gli studenti zombie... ... all'ultima edizione dell'Italian Horror Fantasy Fest di Roma, ben quattro premi speciali: il ... spaventoso, ma non troppo. La produzione ha coinvolto più di ottanta persone per oltre un anno. I ...

1.200 euro per un pieno, camionisti in rivolta ... titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio, ... che dagli autotrasportatori stessi sono stati definiti come un "ciclone spaventoso". Purtroppo tra ...

Roma, spaventoso incendio nella notte: distrutto capannone di casalinghi Il Corriere della Città Roma, spaventoso incendio nella notte: distrutto capannone di casalinghi (FOTO) Uno spaventoso incendio è scoppiato questa notte a Roma, intorno alle ore 1:45. Le fiamme hanno devastato il noto negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87, ...

Autotrasporto: Bellanova, convocate le associazioni per il 17 febbraio Un ciclone spaventoso che potrebbe bloccare le attività ... Marco Riccobelli è titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio. (Corriere della Sera) A ...

... all'ultima edizione dell'Italian Horror Fantasy Fest di, ben quattro premi speciali: il ..., ma non troppo. La produzione ha coinvolto più di ottanta persone per oltre un anno. I ...... titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasportoe Lazio, ... che dagli autotrasportatori stessi sono stati definiti come un "ciclone". Purtroppo tra ...Uno spaventoso incendio è scoppiato questa notte a Roma, intorno alle ore 1:45. Le fiamme hanno devastato il noto negozio di casalinghi DLC CASH & CARRY di Via della Vaccheria Gianni, al civico 87, ...Un ciclone spaventoso che potrebbe bloccare le attività ... Marco Riccobelli è titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio. (Corriere della Sera) A ...