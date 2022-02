Roma, Mourinho torna sullo sfogo di San Siro: la reazione dei giocatori (Di sabato 12 febbraio 2022) José Mourinho nella conferenza di oggi in vista della partita con il Sassuolo ha risposto a diverse domande, chiarendo anche il suo sfogo dopo la sfida con l’Inter in Coppa Italia. sullo sfogo post Inter: “Lo sfogo è un principio mio da sempre che ciò che viene detto nello spogliatoio rimane lì. Dire che qualcuno si è offeso è una bugia. I giocatori mi hanno detto che gli piace come lavoro con loro, con me non ci sono segreti, dico tutto in faccia, do la possibilità di avere un dialogo. Loro non vogliono che io cambi. Tu parli di sfogo, ma per me si lavora così.“ José Mourinho, AS Roma Prosegue il portoghese: “Tu pensi che io non debba rimproverare Ibanez, Karsdorp, Mancini o Smalling? Io li devo allenare e loro sono ... Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Josénella conferenza di oggi in vista della partita con il Sassuolo ha risposto a diverse domande, chiarendo anche il suodopo la sfida con l’Inter in Coppa Italia.post Inter: “Loè un principio mio da sempre che ciò che viene detto nello spogliatoio rimane lì. Dire che qualcuno si è offeso è una bugia. Imi hanno detto che gli piace come lavoro con loro, con me non ci sono segreti, dico tutto in faccia, do la possibilità di avere un dialogo. Loro non vogliono che io cambi. Tu parli di, ma per me si lavora così.“ José, ASProsegue il portoghese: “Tu pensi che io non debba rimproverare Ibanez, Karsdorp, Mancini o Smalling? Io li devo allenare e loro sono ...

