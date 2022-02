Roma, Mourinho conferma la sfuriata contro la squadra: “c’era frustrazione” (Di sabato 12 febbraio 2022) La Roma si prepara a scendere in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, alla vigilia ha parlato l’allenatore José Mourinho. Lo Special One ha confermato le voci sulla sfuriata contro i calciatori dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. “Se ci sono problemi con la mia squadra? E’ una bugia. Lo sfogo in settimana? La sfuriata viene dal fatto che per 12 minuti partita abbiamo fatto una partita orribile e dopo abbiamo meritato molto di più e abbiamo giocato molto bene. La frustrazione viene dal fatto che possiamo giocare contro la squadra più forte d’Italia faccia a faccia: lo abbiamo fatto, ma abbiamo preso meno di quel che meritavamo. Dal minuto 12, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 febbraio 2022) Lasi prepara a scendere in campo nella partita del campionato di Serie Ail Sassuolo, alla vigilia ha parlato l’allenatore José. Lo Special One hato le voci sullai calciatori dopo la sconfitta in Coppa Italial’Inter. “Se ci sono problemi con la mia? E’ una bugia. Lo sfogo in settimana? Laviene dal fatto che per 12 minuti partita abbiamo fatto una partita orribile e dopo abbiamo meritato molto di più e abbiamo giocato molto bene. Laviene dal fatto che possiamo giocarelapiù forte d’Italia faccia a faccia: lo abbiamo fatto, ma abbiamo preso meno di quel che meritavamo. Dal minuto 12, ...

