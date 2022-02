Roma | infortunio Spinazzola | ancora test per il terzino La situazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il chirurgo che operatoha visitato ieri il calciatore dellae continuerà a valutarlo anche nei prossimi giorni Il rientro di Leonardodall'al tendine d'Achille patito all'Europeo è più lungo del previsto. Nella giornata di ieri, ildellaè stato visitato dal dottor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo operò in estate. Come riportato dal Corriere della Sera, il medico resterà nella Capitale anche nei prossimi giorni per sottoporread ulteriori. E al momento restadifficile stimare una data per il suo rientro in campo.