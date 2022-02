Roma | dimessa dall’ospedale di sabato non può curarsi a casa | nessuno prescrive le medicine nel weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 febbraio 2022). Certo il medico è una professione, e in quanto tale sono previste ore di lavoro e ore di riposo. Ore e giorni di riposo sicuramente anche necessari e propedeutici alla professione stessa, perché il lavoro venga fatto nel migliore dei modi. Tuttavia, è bene anche ricordare che il servizio prestato dal medico è di tipo sanitario, cioè rivolta ad esseri umani in difficoltà, e che spesso buona parte della guarigione è affidata all’empatia e alla umanità di colui che si occupa dei pazienti. Essere fiscali fino al midollo sul proprio giorno libero, senzaminimamente delle richieste di un paziente, non è certamente un esempio di virtù lavorativa. Soprattutto se il paziente in questione è appena stato dimesso da un trauma cranico e deve iniziare da subito la terapia farmacologica. Leggi anche:, dramma della malasanità: donna ...