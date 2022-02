Roma, anziana muore nell’incendio della sua casa: l’ipotesi di una sigaretta dietro la tragedia (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora un incendio in un appartamento a Roma, stavolta con esiti tragici. Una donna di 84 anni, infatti, è stata trovata morta dai vigili del fuoco, allertati dai vicini. L’indicente è avvenuto ieri sera, in viale Ventimiglia, nella zona del Trullo. L’allarme incendio lanciato dai vicini dell’anziana morta All’ora di cena i vicini dell’anziana si sono accorti che qualcosa non andava: c’era una forte puzza di bruciato e del fumo fuoriusciva dall’appartamento. I vicini hanno quindi allertato i vigili del fuoco che, una volta spento l’incendio, hanno ritrovato l’anziana morta carbonizzata nella sua stanza. La donna viveva col nipote, ma al momento dell’incendio era sola in casa. LEGGI ANCHE Migranti, Lampedusa senza tregua: oltre 400 sull'isola in un giorno. E il Viminale fa spallucce... Report, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora un incendio in un appartamento a, stavolta con esiti tragici. Una donna di 84 anni, infatti, è stata trovata morta dai vigili del fuoco, allertati dai vicini. L’indicente è avvenuto ieri sera, in viale Ventimiglia, nella zona del Trullo. L’allarme incendio lanciato dai vicini dell’morta All’ora di cena i vicini dell’si sono accorti che qualcosa non andava: c’era una forte puzza di bruciato e del fumo fuoriusciva dall’appartamento. I vicini hanno quindi allertato i vigili del fuoco che, una volta spento l’incendio, hanno ritrovato l’morta carbonizzata nella sua stanza. La donna viveva col nipote, ma al momento dell’incendio era sola in. LEGGI ANCHE Migranti, Lampedusa senza tregua: oltre 400 sull'isola in un giorno. E il Viminale fa spallucce... Report, ...

