Roberta Capua sul lungo periodo lontano dalla Tv | Ho lasciato per fare la mamma | non rimpiango nulla verissi

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roberta Capua a #Verissimo: «Ho preso il Covid prima di Sanremo e temevo di non farcela. La virologa Ilaria? È mia cugina» htt… - leggoit : Roberta Capua a #Verissimo: «Ho preso il Covid prima di Sanremo e temevo di non farcela. La virologa Ilaria? È mia… - aperegina71 : @verissimotv dite a roberta Capua che abbiamo capito perché ha lasciato la tv..ha sposato il figlio di Prodi...lo d… - gianluca89S : Roberta Capua e’ intelligenza, mestiere e ironia. L’immagine di una tv che mi piace assai. #verissimo #verissimotv - KaloTwittaCose : Roberta Capua è una di quelle che al posto di invecchiare matura e diventa sempre più bella ?? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

'Fermarmi per fare la mamma è stata una scelta che ho voluto e potuto fare'. Così, a 'Verissimo',spiega la decisione di allontanarsi dalla televisione all'apice della propria carriera, dopo il successo a ' Buona Domenica ' con Maurizio Costanzo. 'Ho avuto la fortuna di poter ...(Aggiornamento di Anna Montesano), COMPAGNO STEFANO CASSOLI E FIGLIO LEONARDO/ "Mamma fortunata" Chi è Jacopo, il fratello di Deborah Compagnoni morto per una valanga Jacopo è il ...In onda le ultime immagini insieme a lui durante una scalata. Leggi anche > Roberta Capua a Verissimo: «Ho preso il Covid prima di Sanremo e temevo di non farcela. La virologa Ilaria? È mia cugina» ...Roberta Capua è stata la conduttrice del Prima Festival. Purtroppo però giorni prima del suo approdo nell’access prime time di Rai1 ha scoperto di avere il Covid. E ovviamente è stato un periodo ...