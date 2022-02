Roberta Capua: chi è, età, carriera, Miss Italia, chi è la mamma, marito, ex fidanzati, figli, Instagram (Di sabato 12 febbraio 2022) Torna, come ogni weekend, l’appuntamento fisso con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera, Roberta Capua. Ma conosciamola meglio! Roberta Capua: chi è, età, carriera Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre del 1968 ed è una nota conduttrice televisiva ed ex modella, eletta Miss Italia nel 1986. Roberta Capua ha iniziato prima una carriera come indossatrice, poi dagli anni ’90 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione arrivando a contenitori Rai della mattina come In famiglia e Unomattina. Dal 2004, invece, è tornata a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Torna, come ogni weekend, l’appuntamento fisso con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Napoli il 5 dicembre del 1968 ed è una nota conduttrice televisiva ed ex modella, elettanel 1986.ha iniziato prima unacome indossatrice, poi dagli anni ’90 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione arrivando a contenitori Rai della mattina come In famiglia e Unomattina. Dal 2004, invece, è tornata a ...

Advertising

CorriereCitta : Stefano Cassoli, chi è il marito di Roberta Capua: età, lavoro, figli, matrimonio, vita privata, Instagram - CorriereCitta : Roberta Capua: chi è, età, carriera, Miss Italia, chi è la mamma, marito, ex fidanzati, figli, Instagram - TeleConsiglio : Ed eccoci qui, con un nuovo giro di #Verissimo. Ma andiamo per ordine, no? Puntata del sabato, a breve: ci sono la… - zazoomblog : Roberta Capua perché è finita con Massimiliano Rosolino: “Non c’è rancore tra noi” - #Roberta #Capua #perché… - DonnaGlamour : Marisa Jossa: scopri chi è la madre di Roberta Capua, dalle origini alle curiosità! -