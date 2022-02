Ristoranti, bar, locali, catering: rilancio con la piena ripresa del turismo (Di sabato 12 febbraio 2022) Nuova giunta e altre due vicepresidenze per l’associazione dei pubblici esercizi Epam Epam, l’associazione pubblici esercizi (Confcommercio Milano) completa il riassetto, dopo la riconferma di Lino Stoppani a presidente e la nomina di Fabio Acampora come vicepresidente vicario, con la nuova Giunta* e altre due vicepresidenze: Michele Berteramo e Giancarlo Morelli. “Siamo ancora ben lontani, – 50%, dai livelli pre-Covid” afferma il presidente di Epam Lino Stoppani. Pesano diversi fattori: la scarsità di turisti, l’eccessivo smart working che danneggia l’ampia fascia del pranzo fuori casa, eventi decisamente ancora “sotto ritmo” con ricadute negative per il catering, il rinvio di manifestazioni fieristiche. Dopo l’effetto Omicron “il calo dei contagi – prosegue Stoppani – ci consente di guardare con più ottimismo ai prossimi mesi, ma dobbiamo recuperare per Milano e i ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 12 febbraio 2022) Nuova giunta e altre due vicepresidenze per l’associazione dei pubblici esercizi Epam Epam, l’associazione pubblici esercizi (Confcommercio Milano) completa il riassetto, dopo la riconferma di Lino Stoppani a presidente e la nomina di Fabio Acampora come vicepresidente vicario, con la nuova Giunta* e altre due vicepresidenze: Michele Berteramo e Giancarlo Morelli. “Siamo ancora ben lontani, – 50%, dai livelli pre-Covid” afferma il presidente di Epam Lino Stoppani. Pesano diversi fattori: la scarsità di turisti, l’eccessivo smart working che danneggia l’ampia fascia del pranzo fuori casa, eventi decisamente ancora “sotto ritmo” con ricadute negative per il, il rinvio di manifestazioni fieristiche. Dopo l’effetto Omicron “il calo dei contagi – prosegue Stoppani – ci consente di guardare con più ottimismo ai prossimi mesi, ma dobbiamo recuperare per Milano e i ...

