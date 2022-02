Riprendersi l’Europa | ora le squadre italiane spieghino le vele

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 11 feb – Neanche il tempo di gustarsi un turno di campionato particolarmente succulento – non solo Napoli-Inter, la rivitalizzata Juve cerca punti Champions in casa dell’Atalanta e in coda Genoa e Salernitana si sfidano nella più classica delle ultime spiagge – che lesi rituffano nella (difficile) rincorsa a un’affermazione europea, sfuggente da oltre un decennio. L’Inter con la testa, la Juve di forza Partiamo dalla coppa con le grandi orecchie, che già nella fase a gironi ha dimezzato le truppe italiche: bocciato il Milan e spedita in Europa League l’Atalanta. Sarà subito di scena invece – mercoledì sera sul prato di San Siro – l’Inter la quale, come ben sappiamo, affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp nonché delle vecchie conoscenze romaniste Alisson e Salah. Per superare i quotatissimi (soprattutto in chiave vittoria ...