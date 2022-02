Riforma CSM, Eugenio Saitta: “Su Bonafede critiche ideologiche, ma alla fine aveva ragione lui. La Cartabia ha riconosciuto il nostro lavoro” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo entrati in questo Governo per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e per difendere i provvedimenti che avevamo ottenuto dopo lunghe battaglie” tra cui c’è anche “questa Riforma del Csm”. A parlare così, commentando l’approvazione in Consiglio dei ministri della Riforma del Consiglio superiore della magistratura, è Eugenio Saitta, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Giustizia alla Camera. Riforma CSM: intervista a Eugenio Saitta, capogruppo del M5S in Commissione Giustizia alla Camera Sullo stop alle porte girevoli tra toghe e politica, a seguito di una prima proposta bocciata da M5S, Lega e FI, la Cartabia è tornata sui suoi passi confermando l’impianto già ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo entrati in questo Governo per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e per difendere i provvedimenti chemo ottenuto dopo lunghe battaglie” tra cui c’è anche “questadel Csm”. A parlare così, commentando l’approvazione in Consiglio dei ministri delladel Consiglio superiore della magistratura, è, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione GiustiziaCamera.CSM: intervista a, capogruppo del M5S in Commissione GiustiziaCamera Sullo stop alle porte girevoli tra toghe e politica, a seguito di una prima proposta bocciata da M5S, Lega e FI, laè tornata sui suoi passi confermando l’impianto già ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo… - EnricoLetta : Bene la proposta di riforma del #CSM approvata oggi dal Consiglio dei Ministri. In linea col programma di governo e… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Dare priorità assoluta in #Parlamento all’approvazione della riforma del #Csm. C'è la co… - MassimoCorsaro : Il Presidente dell’Associazione Magistrati contesta la riforma del CSM perché prevede valutazioni per fare le gradu… - salfasanop : RT @coluccilucca: Riforma giustizia, Cartabia cambia il Csm e stoppa le ‘porte girevoli’ dei magistrati: via libera dal Governo https://t.c… -