Rifiuti covid, l’Ecolandia ricorre a nuove assunzioni (Di sabato 12 febbraio 2022) MONREALE – 250, a volte anche 300 nuclei familiari da assistere con il servizio porta a porta per il ritiro dei Rifiuti che vanno considerati speciali. I balconi che si riempiono di sacchi neri in attesa che l’operatore arrivi. Operatori ai quali vengono spesso consegnati sacchi da 20 chili e più, dato che tutti i Rifiuti delle famiglie in quarantena o in isolamento vanno considerati speciali e non possono essere quindi differenziati. E capita che i dipendenti della Ecolandia debbano portarli giù dai piani alti dei palazzi, lungo le scale, impossibilitati a prendere gli ascensori. Ma per la società che a Monreale, oltre a garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti “normali”, è impegnata nel ritiro porta a porta di quelli covid, il lavoro si è anche complicato per le assenze del personale bloccato a ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 12 febbraio 2022) MONREALE – 250, a volte anche 300 nuclei familiari da assistere con il servizio porta a porta per il ritiro deiche vanno considerati speciali. I balconi che si riempiono di sacchi neri in attesa che l’operatore arrivi. Operatori ai quali vengono spesso consegnati sacchi da 20 chili e più, dato che tutti idelle famiglie in quarantena o in isolamento vanno considerati speciali e non possono essere quindi differenziati. E capita che i dipendenti della Ecolandia debbano portarli giù dai piani alti dei palazzi, lungo le scale, impossibilitati a prendere gli ascensori. Ma per la società che a Monreale, oltre a garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei“normali”, è impegnata nel ritiro porta a porta di quelli, il lavoro si è anche complicato per le assenze del personale bloccato a ...

Advertising

himeralive : Proponiamo di seguito le regole diffuse dall'amministrazione comunale di Termini Imerese relative al corretto metod… - ivl24_it : Raccolta e Smaltimento Rifiuti Covid, Cifarelli (Pd): ‘Non possono gravare solo sulle casse dei comuni’ - loredanadurante : RT @rocifa1163: Il costo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti covid-19 non può gravare solo sulle casse dei comuni e quindi sui cittad… - egidio_gialdini : R. CIFARELLI, PD, su raccolta e smaltimento rifiuti covid-19: 'I Comuni sono alle prese con un potenziale problema… - Marche_Notizie : RT @ComuneAncona: Cambia la modalità di #raccolta e #smaltimento dei #rifiuti per coloro che sono positivi al #COVID19 -