Referendum eutanasia e cannabis legale | Giulia Innocenzi | “Io voglio votare | facciamoci sentire”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio la Corte Costituzionale si riunisce per decidere l’ammissibilità di otto quesiti referendari, tra cui i popolarissimi – considerato il consenso che hanno riscosso lo scorso anno – quesiti sull’(più di un milione di firme) e sulla(circa 600mila firme). Per questo la giornalistaha lanciato un hashtag specifico sui social (#io) e ha rivolto un appello alle persone che hanno a cuore i due: “Io– ha detto –”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel 1997 la Consulta rigettò la richiesta diradicale " praticamente identica a quella ... Noe Suicidio Assistito: difendiamo la Vita! - FIRMA QUINei prossimi giorni, con l'avvicinarsi del 15 febbraio - data nella quale verrà discussa presso la Corte costituzionale l'ammissibilità delLegale , promosso dall' Associazione Luca Coscioni - i giornali si riempiranno nuovamente di termini quali suicidio assistito ,, cure palliative e biotestamento . ...Ci sono le persone, milioni se consideriamo quelle che hanno firmato per il referendum sull'eutanasia legale, che chiedono una legge sul fine vita in Italia. Ci sono le istituzioni che fanno ...Corte Costituzionale, al via la valutazione degli otto referendum sulla giustizia e sul fine vita proposti ... e riguardano l’omicidio del consenziente – cioè l’eutanasia – e la liberalizzazione della ...