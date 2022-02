Redditi dei parlamentari: Benigni il più ricco tra i bergamaschi (Di sabato 12 febbraio 2022) Bergamo. È Stefano Benigni il parlamentare più ricco della bergamasca, stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sui siti di Camera e Senato. Nel 2021, nella dichiarazione d’imposta relativa ai Redditi 2020, il deputato del gruppo misto ha infatti registrato un reddito imponibile di 187.747 euro. Lo segue Alessandro Sorte di Forza Italia, con un reddito imponibile di 184.776 euro. Al terzo posto della classifica orobica c’è il deputato leghista Alberto Ribolla con 152.625 euro, seguito dal senatore Roberto Calderoli dello stesso partito con 143.935 euro. Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia, dichiara nel 2020 134.544 euro, Cristian Invernizzi della Lega 125.194 euro, i colleghi senatori Simona Pergreffi 118.260 euro e Toni Iwobi 103.552 euro e la senatrice azzurra Alessandra Gallone 117.504 euro. Sotto quota 100mila euro ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Bergamo. È Stefanoil parlamentare piùdella bergamasca, stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sui siti di Camera e Senato. Nel 2021, nella dichiarazione d’imposta relativa ai2020, il deputato del gruppo misto ha infatti registrato un reddito imponibile di 187.747 euro. Lo segue Alessandro Sorte di Forza Italia, con un reddito imponibile di 184.776 euro. Al terzo posto della classifica orobica c’è il deputato leghista Alberto Ribolla con 152.625 euro, seguito dal senatore Roberto Calderoli dello stesso partito con 143.935 euro. Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia, dichiara nel 2020 134.544 euro, Cristian Invernizzi della Lega 125.194 euro, i colleghi senatori Simona Pergreffi 118.260 euro e Toni Iwobi 103.552 euro e la senatrice azzurra Alessandra Gallone 117.504 euro. Sotto quota 100mila euro ...

