Red, poster e trailer del film Disney Pixar con Angiolini e Hell Raton (Di sabato 12 febbraio 2022) Red, il poster e il trailer del film Disney Pixar che ha tra i doppiatori italiani Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Hell Raton, Marco Maccarini e Federico Russo Diretto dalla vincitrice del premio Oscar Domee Shi, il nuovo film Disney e Pixar Red vede protagonista la tredicenne Mei Lee che si trasforma in un gigantesco panda rosso ogni volta che si emoziona troppo. Red sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati. I doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 12 febbraio 2022) Red, ile ildelche ha tra i doppiatori italiani Ambra, Sabrina Impacciatore,, Marco Maccarini e Federico Russo Diretto dalla vincitrice del premio Oscar Domee Shi, il nuovoRed vede protagonista la tredicenne Mei Lee che si trasforma in un gigantesco panda rosso ogni volta che si emoziona troppo. Red sarà disponibile in streaming in esclusiva su+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati. I doppiatori delcomprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano ...

Advertising

Think_movies : “Lizzy e Red, Amici per sempre”: il Poster e il Trailer dell’animazione al cinema dal 3 marzo… - CinemApp_Cinema : Lizzy e Red - Amici per sempre, il poster e il trailer italiano del film in esclusiva su MYmovies. Dal 3 marzo al c… - mymovies : Lizzy e Red - Amici per sempre, il poster e il trailer italiano del film in esclusiva su MYmovies. Dal 3 marzo al c… - RBcasting : Il primo poster italiano di 'Red Rocket', il nuovo film di Sean Baker con protagonista Simon Rex 'sbalorditivo'. Pr… - Screenweek : Universal Pictures ha rilasciato il nuovo poster italiano di #RedRocket, il nuovo film di #SeanBaker con protagonis… -

Ultime Notizie dalla rete : Red poster Lightyear, pubblicato il poster della pellicola ... data confermata da quanto riportato sul poster ufficiale . La stessa immagine, che vede il ... anche la versione nostrana della nuova attesa avventura Disney Pixar che precederà di tre mesi Turning Red ...

Jared Leto in tutto il suo splendore nel nuovo poster di 'Morbius' ... in arrivo a breve, Jared Leto torna a essere figo come siamo abituati ad ammirarlo sui red carpet ... Per ingannare l'attesa, è stato intanto rilasciato il nuovo poster, in cui Jared Leto appare in ...

Lizzy e Red, Amici per sempre: trailer, poster e foto del film d’animazione Lega Nerd Lizzy e Red, Amici per sempre: trailer, poster e foto del film d’animazione il poster e il trailer italiano. Un’avventura fantastica in compagnia di due protagonisti indimenticabili Lizzy e Red, un topolino e un cucciolo di volpe, che trasporterà i più piccini in un mondo ...

Lightyear, pubblicato il poster della pellicola Alle immagini del trailer, si aggiunge un poster ufficiale col protagonista ... Disney Pixar che precederà di tre mesi Turning Red, altro film Pixar la cui distribuzione interesserà ...

... data confermata da quanto riportato sulufficiale . La stessa immagine, che vede il ... anche la versione nostrana della nuova attesa avventura Disney Pixar che precederà di tre mesi Turning...... in arrivo a breve, Jared Leto torna a essere figo come siamo abituati ad ammirarlo suicarpet ... Per ingannare l'attesa, è stato intanto rilasciato il nuovo, in cui Jared Leto appare in ...il poster e il trailer italiano. Un’avventura fantastica in compagnia di due protagonisti indimenticabili Lizzy e Red, un topolino e un cucciolo di volpe, che trasporterà i più piccini in un mondo ...Alle immagini del trailer, si aggiunge un poster ufficiale col protagonista ... Disney Pixar che precederà di tre mesi Turning Red, altro film Pixar la cui distribuzione interesserà ...