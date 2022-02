Real Madrid, anche Adidas a lavoro per il colpo Haaland: i dettagli (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Real Madrid pensa al colpo Haaland e dalla sua avrebbe anche il supporto di Adidas Erling Haaland sarà con ogni probabilità il pezzo pregiato del calciomercato estivo. Se è vero che la Juve sogna il colpo, è il Real Madrid il club che sta studiando una vera e propria strategia per portarlo in Spagna…con l’aiuto dell’Adidas, sponsor dei blancos. La Bild riferisce di un incontro avuto dall’azienda con l’attaccante e(e anche Zidane) lunedì scorso per farne il nuovo uomo simbolo d suo marchio dopo la separazione con Nike. L’eventuale accordo avvicinerà Haaland al Real Madrid? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilpensa ale dalla sua avrebbeil supporto diErlingsarà con ogni probabilità il pezzo pregiato del calciomercato estivo. Se è vero che la Juve sogna il, è ilil club che sta studiando una vera e propria strategia per portarlo in Spagna…con l’aiuto dell’, sponsor dei blancos. La Bild riferisce di un incontro avuto dall’azienda con l’attaccante e(eZidane) lunedì scorso per farne il nuovo uomo simbolo d suo marchio dopo la separazione con Nike. L’eventuale accordo avvicineràal? L'articolo proviene da Calcio News 24.

