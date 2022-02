"Quattro volte in una settimana". Elettra Lamborghini, sconcertante: "Ascoltami bene, non si fa" (Di sabato 12 febbraio 2022) "Buccinasco non si fa così: 4 multe in una settimana": Elettra Lamborghini non si contiene e nelle sue storie Instagram sventola le sanzioni arrivate. "Non so neanche dove ca**o sta - ha proseguito l'ereditiera - quel giorno ero altrove e io so guidare". Poi - come riporta TgCom24 - se l'è presa (in maniera ironica) anche con la vigilessa che ha firmato i verbali delle sue infrazioni stradali. Immediata la replica di Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco, comune nel Milanese: "Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe". Sempre ironicamente la cantante ha pronunciato delle parole in tono perentorio: "Buccinasco, Ascoltami bene, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) "Buccinasco non si fa così: 4 multe in una":non si contiene e nelle sue storie Instagram sventola le sanzioni arrivate. "Non so neanche dove ca**o sta - ha proseguito l'ereditiera - quel giorno ero altrove e io so guidare". Poi - come riporta TgCom24 - se l'è presa (in maniera ironica) anche con la vigilessa che ha firmato i verbali delle sue infrazioni stradali. Immediata la replica di Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco, comune nel Milanese: "Cara, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe". Sempre ironicamente la cantante ha pronunciato delle parole in tono perentorio: "Buccinasco,, ...

