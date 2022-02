Putin, il piano segreto per clonare Macron: tampone, Covid e Dna, dettagli sconcertanti (Di sabato 12 febbraio 2022) Il mistero è svelato: lunedì scorso Putin e Macron si sono seduti l'uno di fronte all'altro agli estremi di quel lunghissimo e algido tavolo bianco perché il presidente francese si è rifiutato di fare il test per il Covid, come richiesto dalle autorità russe. Il motivo, dicono all'Eliseo, è che Macron non voleva che gli agenti di Putin potessero eventualmente mettere le mani sul suo DNA. In poche parole, sebbene il presidente francese fosse sostanzialmente andato a Mosca per tentare di evitare una guerra, il decisivo incontro, quello che secondo gli stessi francesi avrebbe dovuto cambiare le malcerte sorti dell'umanità, è subito iniziato nel peggiore dei modi. I russi molto diplomaticamente dicono di comprendere le motivazioni di Macron ma aggiungono che dal loro punto di vista la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Il mistero è svelato: lunedì scorsosi sono seduti l'uno di fronte all'altro agli estremi di quel lunghissimo e algido tavolo bianco perché il presidente francese si è rifiutato di fare il test per il, come richiesto dalle autorità russe. Il motivo, dicono all'Eliseo, è chenon voleva che gli agenti dipotessero eventualmente mettere le mani sul suo DNA. In poche parole, sebbene il presidente francese fosse sostanzialmente andato a Mosca per tentare di evitare una guerra, il decisivo incontro, quello che secondo gli stessi francesi avrebbe dovuto cambiare le malcerte sorti dell'umanità, è subito iniziato nel peggiore dei modi. I russi molto diplomaticamente dicono di comprendere le motivazioni dima aggiungono che dal loro punto di vista la ...

