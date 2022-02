Putin e Biden si sono parlati: come cambia la questione ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) É iniziata alle 17:15 l’attesa telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio che è arrivato in una delle fasi più incandescenti delle tensioni tra Mosca e Kiev, culminata con la fuga dei diplomatici occidentali dall’ucraina decisa nella mattinata di questo sabato. ucraina, crocevia d’Europa: perché Kiev è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 12 febbraio 2022) É iniziata alle 17:15 l’attesa telefonata tra il presidente Usa Joee il presidente russo Vladimir. Un colloquio che è arrivato in una delle fasi più incandescenti delle tensioni tra Mosca e Kiev, culminata con la fuga dei diplomatici occidentali dall’decisa nella mattinata di questo sabato., crocevia d’Europa: perché Kiev è InsideOver.

