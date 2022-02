Presidenzialismo, Meloni: «Oltre 35mila italiani hanno già firmato la proposta di legge di FdI» (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono già più di 35mila gli italiani che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da FdI sul Presidenzialismo «per dare ai cittadini la possibilità di scegliere il Capo dello Stato». A darne notizia è stata Giorgia Meloni con un post sui social. Il Presidenzialismo per «dare più potere agli italiani» Con questa iniziativa «Fratelli d’Italia vuole dare più potere agli italiani» si legge sulla pagina della raccolta firme certificata attraverso lo Spid, dunque in tutto e per tutto valida, come la raccolta ai banchetti, per la presentazione nelle sedi deputate. A questa richiesta dal basso di modifica costituzionale, però, FdI continua anche ad affiancare la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono già più diglicheladidi iniziativa popolare lanciata da FdI sul«per dare ai cittadini la possibilità di scegliere il Capo dello Stato». A darne notizia è stata Giorgiacon un post sui social. Ilper «dare più potere agli» Con questa iniziativa «Fratelli d’Italia vuole dare più potere agli» sisulla pagina della raccolta firme certificata attraverso lo Spid, dunque in tutto e per tutto valida, come la raccolta ai banchetti, per la presentazione nelle sedi deputate. A questa richiesta dal basso di modifica costituzionale, però, FdI continua anche ad affiancare la ...

