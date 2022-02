Premier | il Manchester City allunga grazie al poker sul Norwich

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nell'attesa del Liverpool, in campo domani alle ore 15 sul campo del Burnley, ilulteriormente in vetta alla classifica dellaLeague. La squadra di Pep Guardiola, ...

Nell'attesa del Liverpool, in campo domani alle ore 15 sul campo del Burnley, ilCity allunga ulteriormente in vetta alla classifica dellaLeague. La squadra di Pep Guardiola, sempre più sola al comando con 63 punti (contro i 51 dei 'Reds'), si è imposta 4 - 0 ...Leicester - West Ham è una partita della venticinquesima giornata diLeague e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, ...- l'ennesima - delUnited,...Sempre più Manchester City in fuga verso il titolo di Campione d'Inghilterra, sono dodici - ma con due partite in più - i punti di vantaggio dal Liverpool secondo in classifica. I Citizens hanno ...Il tabellino. Ad. MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 1-1 (primo tempo 1-0). Premier League Ronaldo potrebbe lasciare lo United: "Sento il peso dell'età" 9 ORE FA. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot ...