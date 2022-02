Politici e magistrati: meno porte girevoli, più separazione dei poteri (Di sabato 12 febbraio 2022) Al direttore - Il lavoro, se vuole, se lo trova da solo. Ah, anche navigator?Giuseppe De Filippi Al direttore - Il tema delle “porte girevoli” ha una valenza generale. Viene affrontato molto limitatamente da alcune leggi, ma è stato con efficacia vietato con il protocollo Tesoro-Acri, a suo tempo promosso da Giuseppe Guzzetti, per gli incarichi nelle fondazioni e nelle banche partecipate. Fu paradossalmente introdotto con una leggina per dare modo, in via eccezionale, data la personalità del beneficiario, a Luigi Einaudi di tornare alla testa della Banca d’Italia una volta dismesso l’incarico di vicepresidente del Consiglio e di ministro delle Finanze. Ma Einaudi non se ne avvalse perché fu eletto presidente della Repubblica. Ora il progettato divieto per i magistrati che ricoprono incarichi Politici di tornare a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Al direttore - Il lavoro, se vuole, se lo trova da solo. Ah, anche navigator?Giuseppe De Filippi Al direttore - Il tema delle “” ha una valenza generale. Viene affrontato molto limitatamente da alcune leggi, ma è stato con efficacia vietato con il protocollo Tesoro-Acri, a suo tempo promosso da Giuseppe Guzzetti, per gli incarichi nelle fondazioni e nelle banche partecipate. Fu paradossalmente introdotto con una leggina per dare modo, in via eccezionale, data la personalità del beneficiario, a Luigi Einaudi di tornare alla testa della Banca d’Italia una volta dismesso l’incarico di vicepresidente del Consiglio e di ministro delle Finanze. Ma Einaudi non se ne avvalse perché fu eletto presidente della Repubblica. Ora il progettato divieto per iche ricoprono incarichidi tornare a ...

