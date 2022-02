Pnrr e piano casa | De Luca insulta la dirigente del ministero della Cultura che ha bocciato la legge regionale Franceschini la difende | “Si scusi”

(Di sabato 12 febbraio 2022) “L’avvocato Annalisa Cipollone, capo ufficio legislativo del, è una professionista di straordinaria competenza giuridica,cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso. Il presidente Dedovrebbe cercare di utilizzare argomenti giuridici per rispondere alle 18 pagine di parere sulla31/21Regione Campania, anziché usare battute offensive, aggravate da un sapore maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi”. Così il ministro, Dario, in riferimento alle parole usate ieri dal presidenteRegione Campania. “Dovremmo correre – aveva detto il governatoreCampania Vincenzo De...

Advertising

fattoquotidiano : Pnrr e piano casa, De Luca insulta la dirigente del ministero della Cultura che ha bocciato la legge regionale. Fra… - VitoCavarretta : RT @IlMagodiIos: Lo statista appulo @GiuseppeConteIT ha gestito l’Italia con la medesima competenza e abilità con cui si è occupato dello s… - statodelsud : Pnrr: assessore,Piano Marche sanità territori in giunta 14/2 - Pino__Merola : Pnrr: assessore,Piano Marche sanità territori in giunta 14/2 - smilypapiking : RT @IlMagodiIos: Lo statista appulo @GiuseppeConteIT ha gestito l’Italia con la medesima competenza e abilità con cui si è occupato dello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr piano

ufficio stampa provincia

A dare una mano sia per la ripresa economica sia per il contenimento dei tassi di interesse sarà " l'attuazione tempestiva, piena ed efficace " delnazionale di ripresa e resilienza (), ...Le risorse sono a carico delNazionale di Ripresa e Resilienza), ma anticipate con i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) del Ministero dello Sviluppo Economico. Le offerte dovranno ...Il secondo bando prevede invece un investimento di circa 45,6 milioni di euro. Le risorse sono a carico del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma anticipate con i Fondi per lo Sviluppo e ...“Il Pnrr fa gola alle mafie, comprese quelle del nostro territorio ... metteranno in campo per fronteggiare ogni tipo di infiltrazione, diretta o indiretta. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ...