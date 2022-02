(Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ila Milanello non c'è mai, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono, è facile farlo quando si vincono le partite. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, presentando la gara di domani a San Siro (ore 12.30) contro la Sampdoria che fa seguito alla vittoria nel derby contro l'Inter. “IldiHernandez? Credo che sia undi un club che ha una visione per presente e futuro – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa a Milanello –e il Milan ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - capuanogio : Tra i significati di #InterMilan c’è anche che le tabelle di quelli sicuri che il #Milan avrebbe perso, e da qui sa… - AntoVitiello : #Pioli: “#Tomori? Dal punto di vista dell’operazione è andato tutto bene, il ginocchio non si è mai gonfiato. La sc… - zazoomblog : Pioli “Mai stato pessimismo rinnovo Theo bellissimo segnale” - #Pioli #stato #pessimismo #rinnovo - LaNotifica : Pioli “Mai stato pessimismo, rinnovo Theo bellissimo segnale” -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Mai

Così l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la ... "Il pessimismo a Milanello non c'èstato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo ...Giù la maschera, su la testa: chi può scatti ora, in piena volata per lo scudetto. È troppo presto? Forse, però siamo nella fase torrida del campionato ormai da un mese,rilassarsi. Napoli - Inter, seconda contro prima, a febbraio, subito dopo Milan - Juve e il derby di San Siro. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di ...Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match ... "Il pessimismo a Milanello non c'è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza del gruppo è ...Il Milan è reduce da due vittorie importanti, quella nel derby e quella in Coppa Italia contro la Lazio, ma Pioli sottolinea come non abbia mai avuto pensieri negativi sulla sua squadra anche senza i ...