Pieraccioni ha dimenticato la Torrisi Ecco la sua nuova clamorosa fiamma | chi è | Guarda

(Di sabato 12 febbraio 2022) Forse Leonardoha veramente ritrovato l'amore. Il regista toscano aveva subito un durissimo contraccolpo dalla fine della sua storia d'amore con Laura, madre di sua figlia Martina. Da quel giorno, era il 2014 (la loro relazione era durata 8 anni) l'autore di film di successo come Il ciclone e I laureati si era più volte definito un "pensionato dei sentimenti" incapace di amare ancora. "Non ci riesco più". Invece ora è arrivata Teresa Magni, splendida 40enne che gli esperti di gossip definiscono molto simile proprio alla(e a Belen Rodriguez).è uscito alla scoperto, la sua compagna ha pubblicato un paio di foto inequivocabili su Instagram. E così lui sarebbe pronto a capitolare, anche se fino a qualche tempo fa giurava: "I miei amici mi dicono che arriverà una botta, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pieraccioni dimenticato

ultimaparola.com

... regia di Leonardo. Tra i momenti top della sua carriera non vogliamo di certo ... correva l'anno 2001 e nessuno lo ha ancora. Per quanto riguarda la vita privata Sabrina Ferilli ......tutti nella casa più spiata d'Italia e l'anno dopo anche l'attore e regista Leonardo...successo da "L'onore e il rispetto" a "Le tre rose di Eva" ma c'è una cosa che non ha née ...