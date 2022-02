Phisikk du role – Aboliamo l’anno pre-elettorale

Leggi su formiche

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si dovrebbe inventare qualche stratagemma per abolirepre-. Non so come – forse lavorando sul versante della premialità per gli abitanti dei palazzi della rappresentanza, così che non vengano presi dall’ansia abbandonica, oppure oscurando la pagina politica sui media – sarebbe necessario trovare un sistema per evitare che il governo del Paese s’ingolfi coi singulti soffocanti di una campagnainfinita. Poi ci si mettono pure i sondaggi che, a questa distanza dall’evento vero, sono soltanto dosi massive di sostanze eccitanti per le sigle celebrate con risultati in salita e gocce di veleno che induce al suicidio per chi viene fotografato in discesa. La foto di gruppo che le varie società demoscopiche ci consegnano in questi giorni vede all’ingrosso il Pd e FdI in ascesa con diseguali incrementi, i Cinque ...