Percorsi quadriennali | “4 anni senza sconti Didattica innovativa | non più frontale e trasmissiva Al centro lo studente” La sperimentazione dell’IIS Einaudi

(Di sabato 12 febbraio 2022) L'Istituto di Istruzione Superiore Luigidi Roma è una delle scuole che sperimenterà il percorso quadriennale nell'anno scolastico 2022/23. "E’ un indirizzo ordinamentale che avevamo previsto nel nostro piano studi con un percorso tradizionale di tipo quinquennale. La novità per il 2022/23 è che siamo rientrati nellanazionale del ministero dell'Istruzione delle 1000 scuole con. Abbiamo presentato un progetto diche ci è stato approvato il 24 gennaio", spiega a Orizzonte Scuola la dirigente scolastica Diana Guerani. Una maturità in 4" evidenzia la vicepreside Marina Di Foggia. L'articolo .

